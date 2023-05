(Di lunedì 22 maggio 2023) Frode intracomunitaria neldel commercio all’ingrosso difresche macellate: sequestrati 11 milioni di euro. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha eseguito, in data odierna, un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di. All’esito dei complessi accertamenti svolti le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno oggi eseguito un’ordinanza di applicazione dell’interdizione all’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei soggetti individuati come responsabili, nonché il sequestro preventivo delle somme di denaro presenti sui conti correnti delle società e, per equivalente, dei beni posseduti da coloro che hanno ottenuto l’indebito profitto, fino al raggiungimento del valore complessivo dell’imposta evasa. Segui ZON.IT su Google ...

Registrazione del Tribunale din° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini e Condizioni Privacy Normativa sul fact - checking Normativa deontologica Informazioni del team ...ARTICOLO PRECEDENTE: usura ed estorsione nelle cessioni dei crediti di factoring Ultime notizie Zerottonove: usura ed estorsione nelle cessioni dei crediti di factoring 16 ...In oltre 1.600 importazioni che dovevano essere sottoposte a verifica sanitaria, la società ha attestato falsamente in dogana con un codice (nei porti di Genova, Napoli,e Bari) che le merci ...

GdF Salerno: maxi truffa settore carni ZON

In supporto alle ricerche via terra è giunto anche l’elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato BRACIGLIANO (SALERNO) – Tragedia quella che si è consumata nella giornata di oggi a Braciglia ...Tragedia a Bracigliano, in provincia di Salerno. L'uomo, un 49enne del posto ... L’uomo raggiunto via terra dai tecnici e sanitari del CNSAS nonché dal personale della GdF e dei VVF, è stato rivenuto ...