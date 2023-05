(Di lunedì 22 maggio 2023), partiamo dalla fine. Come è che uno della sua scena e della sua generazione arriva allo Stadio Olimpico di Roma ? 'Ci arriva step by step, non è un fulmine a ciel sereno. Fin da piccolo il ...

E' una competizione la. Dicon, non con gli altri'. Perché ha detto che quando sarà vecchio non esclude che smetterà di fare musica Che andrà a fare 'Il vecchio. Credo che l'...... un po' come fece Paolo Benvegnù nella sua Impressionabili : 'È laverità, e spero possa esploderti in faccia e spaccarti la testa' . Dalla prima canzoneconfessa di non sentirsi felice, ...ha invece raggiunto, grazie ad una narrazione sempre coerente, uno status tale che può ... Fabrizio Moro - 'Lavoce vol.2' : Onesto come sempre, intimo, forse, come mai; Fabrizio Moro è una ...

Gazzelle: «La mia musica è rabbia e terapia. I miei idoli Vasco e i cantautori» leggo.it

Gazzelle, partiamo dalla fine. Come è che uno della sua scena e della sua generazione arriva allo Stadio Olimpico di Roma «Ci arriva step by step, non è un fulmine a ...“È la mia verità, e spero possa esploderti in faccia e spaccarti la testa”. Dalla prima canzone Gazzelle confessa di non sentirsi felice, fino a sposare il racconto urbano con Idem che, del resto, ...