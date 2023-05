Gara 4 Basket playoff Serie A 2023 | Tortona corsara a Trento | è semifinale con Bologna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si completa il quadro delle semifinali scudetto dopo. La Bertram, infatti, chiudendo lasul 3-1 contro(81-82) accede alle Final Four dove sfiderà la Virtus: DOLOMITI-BERTRAM81-82 Niente da fare perche cede aproprio sul finale non riuscendo ad allungare la5. Partono forte i padroni di casa che, sorretti da Spagnolo e Udom, si aggiudicano il primo quarto(27-19). Gli ospiti reagiscono nel secondo quarto ...

Blocco mutui aziende anche a Rimini Rinascitaperde4 e viene eliminata da Treviglio Domani ripartono i treni da Rimini per Forlì e Ravenna Misano: concluso il Rubia Engine Oil Grand Prix ...Blocco mutui aziende anche a Rimini Rinascitaperde4 e viene eliminata da Treviglio Domani ripartono i treni da Rimini per Forlì e Ravenna Misano: concluso il Rubia Engine Oil Grand Prix ...Gli ospiti passano a Trento in- 4 dopo un epilogo rocambolesco. La vittoria di un punto è ... Spagnolo 23, Grazulis 17, Udom 13 Tortona: Christon 21, Daum 20, Macura 11 Leggi i commenti...

Basket: Dinamo vince gara 4 dei playoff e vola in semifinale Agenzia ANSA

Entrambe le squadre sono sotto per 2-1, vediamo come si presentano agli incontri. Palla a due a partire dalle ore 21 ...Nota di merito anche per gli importanti aspetti extra basket: i tifosi della Gruppo Mascio Treviglio, che hanno effettuato una raccolta fondi per chi sta soffrendo in questo momento in Romagna. E ...