Galleria Umberto | due minori accoltellati | uno è grave

Leggi su 2anews

(Di lunedì 22 maggio 2023) Notte di terrore nellaI di Napoli, dove due giovanissimi, in altrettanti diversi episodi, sono stati: indagini in corso per ricostruire i fatti. Un ragazzo di 14 anni è stato fermato ieri dalla Polizia di Stato come indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere in