Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister presentano l’esposizione ‘Water Closet’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023)inla mostra “Water Closet” dell’artista Alberto Bottillo. Mercoledì 24 maggio, dalle 17.30 alle 20, il vernissage aperto al pubblico vedrà protagoniste le opere dell’artista napoletano, classe ’82, ingegnere per professione, artista per vocazione. Alla costante ricerca di sempre nuove tecniche da sperimentare e soggetti da rappresentare, la sua arte è fortemente ispirata alla tradizione partenopea, con le sue potenti icone, rivisitate in chiave moderna. Con“Water Closet” Alberto Bottillo elabora il water-closet come contenitore e contenuto di una parte di sé, come osservazione e riflessione della coscienza. Nei suoi lavori, la ripetizione del bagno è continua seppur variegata nei colori accesi, ...