Galante | «Inter | la Champions League non distrae! Con la Fiorentina…»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Fabiovenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ha parlato dell’imminente finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed. NO DISTRAZIONI – Queste le considerazioni di: «Fiorentina-? Non vedo l’ora che sia mercoledì sera per assistere la partita. Quanto conta per l’? Quanto peer la Fiorentina, forse ancora di più per i viola. Sono quei trofei che all’inizio vengono snobbati, ma quando arrivi in fondo alzare un trofeo diventa sempre bello. Vai a fare la Supercoppa. Sono quelle cose che fanno piacere ai tifosi. Certo se lo paragoni ad un campionato,o Conferenceessa meno. Ma è sempre un trofeo importante, se vai a vedere l’albo d’oro lo hanno vinto altre ...

Una sera invitò Fabio, io non ne volevo sapere. 'Ti prego, non chiamarlo più'. Come non ... Era giovane e bello, giocava nell', io ero gelosissima, ora non più. Con Fabio diciamo che ce n'...... siamo andati a sentire anche Fabio: si sono conosciuti calciatori a Empoli - lui ... Mi piacerebbe vederlo alla guida della Nazionale", racconta l'ex difensore di Genoa,e Torino. Leggi ......c'è la finale di Champions - scrive - per ancora più ironia della sorte in finale c'è l', la ... il tifosissimo milanista Diego Abatantuono , ad un appuntamentocon una ragazza (la ...

GALANTE A RFV, C.Italia Viola arriva più rilassata Firenze Viola

Fabio Galante, ex calciatore tra le altre di Torino e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in vista della finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e i ...Su Sportweek anche Fabio Galante descrive il tecnico del Napoli, un uomo disposto a tutto. A seguire le interviste a Ligabue, lady Bonucci, Piero ...