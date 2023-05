Gagliardini | ieri il punto più basso della sua carriera all’Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) TuttoSport parlascelleratezza mostrata da Robertodurante il match dicontro il Napoli. Il numero 5 si è fatto espellere nonostante le continue raccomandazioni ERRORE – TuttoSport parla del grave errore commesso da Robertonella partita contro il Napoli. Il numero 5, dopo il primo giallo, era stato invitato a placare la sua irruenza sia da Lautaro Martinez che da Simone Inzaghi. Consigli non ascoltati dal classe ’94, che al 41? ha commesso il fallo da espulsione. Il giocatore, a gennaio, si era lamentato del poco minutaggio concessogli da Inzaghi. Nel 2023 non aveva visto molto il campo, ma le poco volte che il tecnico lo ha mandato nel rettangolo verde, non c’era mai stato alcun errore degno di nota – apparte il possibile 0-3 mancato nell’euroderby di andata-. Probabilmente, ...