G7 | Lega Araba e “terzo polo” asiatico | il mondo si riorganizza

(Di lunedì 22 maggio 2023) Durante l’ultimo ventennio la politica, intesa come l’insieme di individui che rappresentano i Governi delle nazioni, non ha assolto al compito per il quale esiste, ovvero amministrare, bensì si è abusato del potere che da essa deriva (soprattutto mediatico) al fine di indirizzare l’attenzione delle masse su particolari temi o criticità quali strumenti mirati ad attrarre consensi. A tenere banco sono stati i cosiddetti tormentoni, o meglio veri e propri spettri, eretti a totem strumentali per intimorire le folle; non è mai esistito un periodo in cui non vi fosse un nemico da temere, sia esso visibile o meno, reale o virtuale; è il caso dello spread, ad esempio, in nome del quale abbiamo dovuto sopportare un vero e proprio lavaggio del cervello, il covid (idem come sopra), l’estremismo islamico, l’immigrazione e tutti i fenomeni che potessero spaventare. Negli ultimi anni, però, ...