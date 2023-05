G7 | Cina convoca ambasciatore Giappone | “Pechino diffamata”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Leader G7 hanno espresso serie preoccupazioni per le crescenti tensioni nei mari dellaorientale e meridionale, nonché per la situazione dei diritti umani Il viceministro degli Esteri cinese Sun Weidong hato l’se Hideo Tarumi per protestare contro “la campagna contro la” al vertice del G7 che si è svolto a Hiroshima. Qui i leader del G7 hanno espresso serie preoccupazioni per le crescenti tensioni nei mari dellaorientale e meridionale, nonché per la situazione dei diritti umani in, inclusi Tibet e Xinjiang. Sun ha detto all’che Tokyo ha collaborato con gli altri paesi al vertice del G7 “in attività e dichiarazioni congiunte per diffamare e attaccare la ...