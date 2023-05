Furto in un box a Portici | due uomini denunciati dalla polizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di–Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Giuseppe Garibaldi aper una segnalazione di unin un box ad opera di due persone. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato i duesegnalati darsi alla fuga verso via Palladino ma li hanno raggiunti e bloccati. Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nei pressi del garage un borsello con diversi arnesi atti allo scasso e un documento d’identità di uno dei due; ancora, poco distante, hanno trovato l’auto utilizzata dagli stessi con all’interno uno scalpello, una pinza da fabbro e un flessibile, accertando che tali strumenti erano stati asportati dal box e che il veicolo ...

Da lì le rapide indagini con il ladro che ha dovuto confermare di essere il responsabile del.

È successo all'Oviesse del Lido in Gran Viale venerdì sera. Un 23enne straniero fuggito con 150 euro di abiti ha minacciato l'agente con una bottiglia. Altra tentata rapina in terraferma, colluttazion ...Un 36enne italiano, infatti, poco prima aveva forzato il portone di accesso al box in uso al custode del condominio ... L’umo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per tentato furto ...