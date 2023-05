Frosinone “Aldo Moro Il professore | il giurista | il politico” | il convegno ad Alatri

La vicenda diManzanares, citata in apertura, è la più emblematica. Dopo essersi sottoposto a ... Ecco invece la testimonianza di un altro dializzato, residente nella provincia di, il ...Un esempio arriva da uno degli ultimi casi segnalati all'Asnet, la vicenda diManzanares, ... residente nella provincia di: "Possiedo una casa a Badesi insieme a mia moglie, nativa del ...Scene da Terra dei fuochi che avvenivano alla luce del sole anche in provincia di. Ma per ... direttore dallo stabilimento dal 2002 al 2009, e Luigi Olivieri figlio dell'ingegnere...

Frosinone / "Aldo Moro. Il professore, il giurista, il politico", il ... Temporeale Quotidiano

Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro, unitamente all’uccisione degli uomini della scorta, rappresenta l’episodio della storia repubblicana che più di tutti è rimasto impresso nella memoria collett ...Fusti con sostanze tossiche buttati nelle buche poi ricoperte con il cemento. Scene da Terra dei fuochi che avvenivano alla luce del sole anche in provincia di Frosinone. Ma ...