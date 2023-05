Frode nella macellazione della carne | sequestro da undici milioni di euro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha oggi eseguito un ingentenei confronti di cinque aziende specializzatevendita di carni. A seguito di indagini, le Fiamme GialleCompagnia di Nocera Inferiore individuavano una società che, pur avendo acquistato prodotti alimentari da rivendere in Italia, da ditte con sede in altri paesi dell’Unionepea, aveva omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali. Gli ulteriori approfondimenti, eseguiti anche tramite lo sviluppo e l’analisi delle movimentazioni bancarie, portavano ad accertare l’esistenza di altre imprese che, secondo un preordinato disegno criminoso, ogni due anni circa si alternavano tra loro con l’unico scopo di figurare quali acquirenti al postoreale ...

