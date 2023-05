Fratelli d’Italia promette | entro giugno la Gestazione per Altri sarà reato universale

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 maggio 2023)continua la sua battaglia contro i diritti della comunità LGBT+ e delle donne. Dopo la mossa contro i sindaci che registravano nella carta d’identità del figlio il nome di entrambi i genitori omosessuali, oggi Carolina Varchi, deputata di FdI, ha fatto sapere che scenderà in campo anche contro la GPA. LaPer– volgarmente chiamata Utero In Affitto – è una pratica dove una donna concede il proprio corpo per portare avanti una gravidanza per un’altra coppia. In Italia questa pratica è illegale, ma molte coppie vanno all’estero per praticarla. Una pratica fatta sia da coppie omosessuali sia da coppie eterosessuali che per loro ragioni non possono portare avanti una gravidanza. In Paesi civili come Canada, America e Regno Unito questa pratica è proibita a donne povere o indigenti che ...