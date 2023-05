Frascati Scherma | Sofia Mancini campionessa Cadetti

Terza nel Fioretto Allieve Martina Molteni della Comense, sconfitta in semifinale 11 - 10 da Gloria Pasqualino del, poi argento a fine gara. Foto 1 di 7 Riccione, 10 - 16 ...Dopo la fase a gironi è 16° nella classifica provvisoria e dopo aver vinto i primi due assalti di diretta incontra, per accedere nel tabellone della finale ad otto, Cecchinelli del...Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per il 32enne Riccardo Nuccio, dopo il bronzo del 2013 al Luxardo di Padova: il poliziotto torinese che si allena atorna quindi su un podio ...

Frascati Scherma: Sofia Mancini campionessa italiana Cadetti, Mauro Addato bronzo tra i Giovani CastelliNotizie.it

FRASCATI - Ancora titoli nazionali dal settore giovanile. Il Frascati Scherma si conferma “laboratorio di talenti” e ai campionati italiani Gold delle categorie Cadetti e Giovani, andati in scena a ...Frascati (Rm) – Ancora titoli nazionali dal settore giovanile. Il Frascati Scherma si conferma “laboratorio di talenti” e ai campionati italiani Gold delle categorie Cadetti e Giovani, andati in scena ...