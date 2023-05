Francorosso Un colore | mille storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una bella storia che racconta un desiderio, si anima di passioni e di scoperte impreviste. Qualunque sia l’angolo di mondo,renderà il tuo soggiorno un’esperienza memorabile, che sia una romantica fuga per due o un’entusiasmante avventura in famiglia o con un gruppo di amici. Qualunque siano le esigenze e l’attitude del viaggio, scoprirai luoghi straordinari, a cominciare dai resort dotati di ogni servizio, spazi che trasformano l’altrove nella più bella delle consuetudini. Basteranno una stretta di mano, un aperitivo di benvenuto e un sorriso per dimenticare i chilometri che ti separano dall’Italia, ambientarti sarà naturale poiché viaggiare con la serenità di una vacanza organizzata nei minimi dettagli non significa allontanarsi ma accorciare le distanze dalla tua seconda casa. L’accoglienza speciale rende davvero unico l’abitare in una delle strutture ...