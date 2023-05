Frana in Val Venosta | la testimonianza | Cosi' ho evitato quel masso da 80 t

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tragedia sfiorata sabato notte in val. Undi 80 tonnellate e' finito sulla strada statale e una vettura per pochi centimetri hal'impatto. I quattro giovani a bordo sono rimasti ...

Tragedia sfiorata sabato notte inVenosta. Un masso di 80 tonnellate e' finito sulla strada statale e una vettura per pochi centimetri ha evitato l'impatto. I quattro giovani a bordo sono rimasti illesi. Ora parla il carabiniere ...La richiesta di riaprire il vecchio tratto di autostrada A1 in disuso per aggirare una, era ... Si tratta della SP325 didi Setta edi Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso ...... rischiando anche di tappare il Rio demaniale Braine che ora riversa le sue acque sullache ... La SP325 didi Setta edi Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso Marconi a Lagaro ...

Frana in Val Venosta, Trentino Alto Adige: sfiorata la tragedia per 4 ragazzi a bordo della loro auto METEO.IT

Tragedia sfiorata sabato notte in val Venosta. Un masso di 80 tonnellate e' finito sulla strada statale e una vettura per pochi centimetri ha ...Sono “in pieno svolgimento” i lavori di messa in sicurezza e di bonifica della carreggiata a Laces, sulla strada verso Coldrano, dove nelle prime ore di domenica 21 maggio si è staccata una frana ...