Formia Crisi al Comune | si dimette l’assessore al commercio Chiara Avallone

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Venti disoffiano suldi. Oltre le più ottimistiche previsioni. All’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione 2023 e del rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, il sindaco Gianluca Taddeo non avrebbe mai immaginato di ricevere una lettera. In appena un rigo e mezzogli ha comunicato che da oggi L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia / Crisi al Comune: si dimette l'assessore al commercio ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – E’ stato un pomeriggio ricco di impegni per il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che ha scelto il sud pontino e, in particolar modo Formia, quale tappa del suo tour nazionale in ...