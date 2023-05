Formazioni ufficiali Roma-Salernitana | Serie A 2022 2023

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentaseiesima giornata di. I giallorossi tornano all’Olimpico da vincitori dopo la trasferta di Leverkusen, ma ora devono pensare al campionato e tentare di agguantare il quarto posto. Meno agevole di quanto può sembrare l’impegno contro ladi Sousa, che ha già conquistato la salvezza ma vuole chiudere al meglio questa stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 22 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

Ledi Juventus - Milan Primavera JUVENTUS (4 - 2 - 3 - 1) : Daffara; Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge, Bonetti; Mulazzi, Hasa, Yildiz; Turco N. All. Montero. MILAN (4 - 3 - 3)...Tuttavia, malgrado i risultatiabbiano mostrato una netta sconfitta, secondo la stampa ... come anche la strategia delle duepolitiche per conquistare lo spazio di vero oppositore ...Le probabiliSport [ 22/05/2023 ] Assunzioni e pronto soccorso: la denuncia della CGIL ... dall'altro vengono smentite le posizioni dei decisori politici in indirizzo, più o meno, ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, trentasettesima giornata di Primavera 1: Juventus (4-3-3): Daffara, Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge, Bonetti; Mulazzi, Hasa, Yildiz; Turco N..15.45 - Buon pomeriggio e buon lunedì amici e amiche di Tuttojuve.com, benvenuti/e alla diretta testuale di Juventus-Milan Primavera, match della 33a giornata del Campionato di Primavera con fischio d ...