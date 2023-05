Ford PartsPlus con AsConAuto per i ricambi

In occasione del lancio del nuovo progettoper la vendita e distribuzione di ricambi a livello nazionale,Italia ha identificato i consorzi AsConAuto come Partner ideali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Forte ...In occasione del lancio del nuovo progettoper la vendita e distribuzione di ricambi a livello nazionale,Italia ha identificato i consorzi AsConAuto come Partner ideali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Forte ...

Con il progetto Ford PartsPlus parte anche la collaborazione con AsConAuto Affaritaliani.it

Accordo tra Ford Italia e AsConAuto per il nuovo progetto 'Ford PartsPlus': all'Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli è stata affidata la vendita e distribuzione di ricambi a livello naziona ...