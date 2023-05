Fonti | fumata nera su sanzioni e fondi Epf a Bruxelles

(Di lunedì 22 maggio 2023) Al Consiglio Affari Esteri non si è trovato un accordo per approvare l'ottava tranche del rimborso degli aiuti militari a Kiev nel quadro dello European Peace Facility a causa del veto dell'Ungheria. ...

Lo riportanodiplomatiche. Per quanto riguarda invece l'undicesimo pacchetto sanzioni non si sarebbe verificato un disaccordo fra i 27 ma restano necessari "ulteriori approfondimenti". La palla ...Il prezzo, viene riferito da più, dovrebbe essere stato ormai fissato in un range tra 250 e 300 milioni di euro, la discussione finale riguarderebbe soprattutto dei particolari gestionali ...nera al Coreper - il comitato dei 27 rappresentanti permanenti presso l'Ue - sull'undicesimo pacchetto sanzioni. "Nessuna decisione è stata presa oggi e non sarà presa nemmeno domani", dichiara ...

Al Consiglio Affari Esteri non si è trovato un accordo per approvare l'ottava tranche del rimborso degli aiuti militari a Kiev nel quadro dello European Peace Facility a causa del veto dell'Ungheria.