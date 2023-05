Fondazione Vassallo | al via la raccolta fondi per le famiglie dell’Emilia Romagna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Cari amici, in questo momento c’è una parte del Paese in sofferenza. Per mostrare vicinanza agli amici romagnoli e alle imprese del territorio, laAngeloSindaco Pescatore ha avviato unaper l’emergenza alluvione. Una drammatica ferita che sanguinerà per diversi anni, alla cui cicatrizzazione possono però contribuire tutti. Abbiamo un legame fortissimo con l’Emilia-, da sempre vicina alle battaglie dellaSindaco Pescatore nel nome di Angelo, a cui sono dedicate anche luoghi simbolo delle città emiliane. Non possiamo restare inermi. È nella difficoltà che bisogna sostenere, incoraggiare. Dobbiamo aiutare i nostri amici a rialzarsi. In questi giorni scarseggiano i viveri, gli allevamenti sono allagati. ...