Flat tax e Irpef | attenti a non sognare troppo Il taccuino di Vincenzo Visco

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il meccanismo ormai si è messo in moto, Parlamento e governo hanno ufficialmente aperto il cantiere della madre di tutte le riforme, quella fiscale. L’ambizione non manca e i tempi dell’esecutivo, che due mesi fa ha approvato la legge che delega il governo alla riforma, sono serrati. Si punta ad approvare la delega entro l’estate, per produrre i primi decreti legislativi entro fine 2023, e arrivare ai primi testi unici entro il 2024. Nelle more, cominciano a emergere le prime indicazioni di quella piccola grande rivoluzione che nella testa del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, promotore e supervisore della riforma, dovrebbe dare una spinta al Pil. Si va dai balzelli, come l’eliminazione del superbollo auto, fino alla revisione della tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie mai veramente digerita dalla Borsa, fino all’aumento della deducibilità per la previdenza ...