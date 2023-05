Fiumicino | “Uniti per l’Emilia-Romagna” | Baccini lancia la raccolta fondi per le popolazioni alluvionate

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Un sostegno concreto al: mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 19:30, il sindaco Marioha dato appuntamento in Piazza Grassi a tutte le cittadine e i cittadini diper un evento di solidarietà, nei confronti delledevastate dalle alluvioni (leggi qui). “Cari cittadini, abbiamo voluto raccogliere l’appello della Regione Emilia-, – scrive il neo Sindaco sui suoi canali social – che sta vivendo momenti tragici. Per questo abbiamo deciso di trasformare quella che voleva essere una serata di ringraziamento, in un evento di solidarietà. Mercoledì 24 maggio ci incontreremo a piazza Grassi e da lì insieme lanceremo unaper sostenere le...