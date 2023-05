(Di lunedì 22 maggio 2023)– “Si informa la cittadinanza che in data odierna sono stati ultimati i lavori di riparazione della, il cui funzionamento riprenderà secondo le preesistenti modalità e gli orari stabiliti prima dell’interruzione del servizio”. Lo rende noto l’ufficio del Sindaco Mario Baccini. Il servizio bus navetta gratuito viene dunque annullato. La, fino al 30 settembre 2023, tornerà ad alzarsi nei seguenti orari: lunedì ore 9.30 e ore 20.00, giovedì ore 9.30 e ore 20.00, sabato ore 7.30 e ore 20.00, domenica e festivi ore 7.30 e ore 20.00. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

Fiumicino, guasto riparato: torna in funzione la passerella pedonale Il Faro online

