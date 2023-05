Firebrand | recensione | le parole che bruciarono Enrico VIII

Leggi su screenworld

(Di lunedì 22 maggio 2023) La Storia è scritta dalle guerre e dagli uomini. O dalle guerre degli uomini, fa lo stesso. Gesta di sangue, intrighi e battaglie rimaste impresse a fuoco nei libri. Le donne rimaste nell’immaginario, invece, sono entrate negli annali soprattutto per una cosa: la crudeltà delle loro morti. Ne sanno qualcosa Giovanna D’Arco, la regina Maria Antonietta e sua maestà Anna Bolena. Figure tragiche e martiri che il cinema ha abbracciato tante volte. È successo meno con figure meno note, più discrete, rimaste ai margini. Forse perché morte con la loro testa ancora attaccata al collo. È il caso di Caterina Parr, sesta e ultima moglie dell’instabile. È alla sua figura fragile solo in apparenza che il regista brasiliano Karim Aïnouz dedica il suo nuovo film, presentato in Concorso al 76esimo Festival di Cannes e liberamente ispirato al romanzo La ...