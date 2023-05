Firebrand | la recensione

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il film:, 2023. Regia: Karim Aïnouz. Cast: Alicia Vikander, Jude Law, Junia Rees.Genere: drammatico, storico. Durata: 87 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Catherine Parr è la sesta moglie di Enrico VIII, ma la vita al fianco del sovrano per la donna è tutt’altro che facile, il marito la costringe infatti a vivere in un clima di terrore. Le cose rischiano di precipitare quando viene alla luce il rapporto di amicizia della donna con una controversa predicatrice Anne Askew… Tra le sei mogli di Enrico VIII quella meno popolare è certamente l’ultima, Catherine Parr, l’unica che gli è sopravvissuta. Se tutti conoscono la storia della prima, Caterina d’Aragona, principessa spagnola abbandonata dopo più di vent’anni di matrimonio, della seconda, Anna Bolena, ripudiata e decapitata (e causa scatenante dello Scisma ...