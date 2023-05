Firebrand | Jude Law e l' aroma di sangue | feci e sudore per il suo Enrico VIII | Se non sei vero | non funziona

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023)Law ha fatto impazzire la povera Alicia Vikander e la crew di Firenbrand, in concorso a Cannes 2023, usando unpuzzolente per ricreare l'acre odore che accompagnava il, malato di ulcera a una gamba. Il matrimonio turbolento trae la sesta e ultima moglie Catherine Parr al centro di, film in Concorso a Cannes 2023 diretto dal brasiliano Karim A?nouz. A interpretare la coppia reale due star del cinema europeo: la svedese Alicia Vikander e l'ingleseLaw. Al di là dell'accurata ricostruzione storica,si delinea come un film incentrato su una famiglia, una coppia in una relazione complicata e pericolosa visto che, a causa della crescente paranoia del sovrano ...