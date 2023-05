Fiorentina-West Ham | designato l’arbitro del match | sarà Del Cerro Grande

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) La UEFA hala squadra arbitrale per la finale di Conference League traHam. A dirigere ilDelLa UEFA hala squadra arbitrale per la finale di Conference League traHam. A dirigere ilCarlos Delcheassistito dai connazionali Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso, con Diego Barbero Sevilla come assistente deldi riserva e il quarto uomo Jesús Gil Manzano. Il VARJuan Martínez Munuera, mentre gli AVARAlejandro José Hernández Hernández e Tiago Bruno ...