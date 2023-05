Fiorentina-Inter | non solo conferenza Inzaghi | le attività della vigilia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023)edsi affronteranno mercoledì in finale di Coppa Italia, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma, specificando gli orari delle varieTUTTE LE? Domani èdi, finale di Coppa Italia. In programma variedi entrambe le squadre. Aprirà la giornata lache alle 10:00 inizierà l’allenamento al centro sportivo “Davide Astori”. Alle 10:15 andrà in scena l’allenamento dell’ad “Appiano Gentile”. Alle ore 18:45 dallo Stadio Olimpico di Roma, Vincenzo Italiano presenterà la sfida instampa. Alle 19:30 sarà il turno di Simone ...