Fiorentina-Inter | Irrati l’arbitro per la finale di Coppa Italia | la designazione

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023)si giocherà mercoledì alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma: l’AIA ha appena reso noto. Questa laper la partita, valida per ladi2022-2023: ci saràdella sezione di Pistoia. ARBITRO(mercoledì 24 maggio ore 21.00) Arbitro: MassimilianoAssistenti arbitrali: Ciro Carbone – Alessandro Lo CiceroQuarto ufficiale: Michael FabbriArbitro VAR: Paolo Silvio MazzoleniAssistente VAR: Marini e Ranghetti (assistente di riserva)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...