Fiorentina-Inter in tv in chiaro | data | orario | canale e diretta streaming finale Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per ladella. L’ultimo trofeo nazionale stagionale se lo contenderanno i viola e i nerazzurri, che si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma. A partire favorita sarà la squadra di Inzaghi, che in questodi stagione sembra essersi ritrovata e, oltre ad aver raggiunto ladi Champions League, si è anche riscattata in campionato. C’è da dire però che anche lasta facendo molto bene, come testimonia ladi Conference League centrata. Inoltre, la squadra dino ha sbancato San Siro nell’ultimo confronto di ...