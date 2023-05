Fiorello ‘provoca’ il nuovo ad Roberto Sergio | lui interviene in diretta a Viva Rai2 | «Tu rimarrai in Rai»

(Di lunedì 22 maggio 2023)“attrae” l’amministratore delegato della Rai. E’ successo il mese scorso con Carlo Fuortes (guarda qui), è ricapitato questa mattina con ilad, fresco di nomina, che è intervenuto per rispondere alle “provocazioni” e blindarein Rai. “Ci sarebbe dovuto essere uno sciopero della Rai il 26, ma iladFrancesco Giovanni Peppino, l’uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà sicuramente”, stuzzica lo showman siciliano. “Se hai coraggio,, chiamami in. Ora manderemo i 60 secondi di pubblicità e durante quei 60 secondi l’ad della Rai mi ...

: il riferimento allo sciopero Rai Tutto è partito da un commento diriguardo lo sciopero dei lavoratori Rai previsto per il 26 maggio, successivamente revocato a seguito del ...Non ha mai nascosto il suo scetticismo sulla costruzione del Ponte, il nostronazionale . E quando il Ministro Salvini ne ha annunciato la sua realizzazione 'entro il 2032', lo showman siciliano ha ironicamente commentato così dai microfoni di Viva Rai2! : Il nostro ...A questo punto è venuto alla luce il suo corteggiamento aper averlo come ospite: 'Gliel'... Il genere maschilemaggiore curiosità'. Non esclude a priori però un viaggio alla scoperta ...