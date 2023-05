Finale di Europa League | Siviglia-Roma | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Manca sempre meno alladi, in cui ladi Josè Mourinho sfiderà il, che ha giustiziato in semila Juventus mandando così in fumo il derby italiano. Gli spagnoli si presentano alla Puskas Arena di Budapest con un palmares che parla chiaro: ilha infatti vinto ben 6 volte questa competizione, nessuna squadra ha vinto di più. Ed inoltre c’è un altro dato statistico impressionante: ha vinto tutte le finali che ha giocato, 6 su 6. Tutto ciò considerando anche la vecchia denominazione di Coppa Uefa. La, che lo scorso anno ha alzato il suo primo trofeo Uefa con la vittoria della Conference, potrà contare su Mourinho che di coppe internazionali ne ha vinte 5, ...