Finale di Europa League | Siviglia-Roma | dove vederla in diretta tv e streaming

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Manca sempre meno al 31 maggio, data in cui ladi Josè Mourinho sfiderà il, che ha giustiziato in semila Juventus mandando così in fumo il derby italiano. Gli spagnoli si presentano alla Puskas Arena di Budapest con un palmares che parla chiaro: ilha infatti vinto ben 6 volte questa competizione, nessuna squadra ha vinto di più. Ed inoltre c’è un altro dato statistico impressionante: ha vinto tutte le finali che ha giocato, 6 su 6. La, che lo scorso anno ha alzato il suo primo trofeo Uefa con la vittoria della Conference, potrà contare su Mourinho che di coppe internazionali ne ha vinte 5, tra cui 2 Champions. Ed anche lui non ha mai perso una. Dunque uno dei 2 record si spezzerà. Sarà possibile ...

Dopo la grande soddisfazione dell'accesso indiLeague, la Roma continua a zoppicare in campionato e non riesce ad andare oltre un pareggio interno con la Salernitana. All'Olimpico ...La scelta è chiara, ormai conta solo ladiLeague , perché il campionato ha poco da suggerire, viste le forze a disposizione di Mou e gli uomini 'sani' che si contano sulle dita di una mano. E poco conta che, con l'attuale ...Dybala, a Budapest tra 9 giorni per ladiLeague, ci sarà, ma non è sicuro di recuperare per la Fiorentina nel prossimo turno di campionato. L'argentino ha saltato l'ultima gara pareggiata 2 - 2 contro la Salernitana, non ...

Ne è uscita una partita vibrante, con quattro gol, due per parte. Doveva essere una festa per la Roma, che aveva guadagnato la finale di Europa League e si aspettava un’accoglienza colorata dal ...Paulo Dybala difficilmente recupererà per la partita contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18, e resta in dubbio anche per la finale di Europa League contro il Siviglia, prevista ...