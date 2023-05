Finale Coppa Italia 2023 | dove si gioca? Stadio e campo neutro per Inter-Fiorentina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si avvicina ladi2022/23. Ad affrontarsi,che in semihanno avuto la meglio rispettivamente di Juventus e Cremonese. L’appuntamento è per mercoledì 24 maggio alle 21.00. Anche in questa stagione l’ultimo atto della competizione siin gara secca in, come accade inrottamente dal 2007/08 quando a contendersi il trofeo furono la Roma – poi vincitrice – e l’. Tuttavia, benché non si trattasse di gare casalinghe a tutti gli effetti, oltre al derby romano del 2012/13, è capitato che Lazio e Romassero laall’Olimpico rispettivamente in altre quattro e due occasioni. Dal 1980/81 al 2006/07, ...

... priva di tanti titolari, una squadra reduce dai tempi supplementari giocati giovedì in Conference League a Basilea e con, inevitabilmente, qualche pensiero alladiItalia di mercoledì ...Le cronache raccontano che le sorti di quelladidei Campioni, tra i favoritissimi detentori del Benfica e il Milan, di decidano in tre mosse. La prima è il cambio di marcatura su ...Aggiudicarsi laItalia, oltre che per il trofeo in sé, permetterebbe alla Fiorentina di ... in attesa di disputare ladi Champions League col Manchester City. Il calcio d'inizio è in ...

GdS - Finale Coppa Italia, Inzaghi conferma 9/11 dell'euroderby: Brozovic e Handanovic le due novità Fcinternews.it

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato dall'Aia per la finale della Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma.Si avvicina la finale di Coppa Italia 2022/23. Ad affrontarsi, Inter e Fiorentina che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente di Juventus e Cremonese. L’appuntamento è per mercoledì 24 ...