Filippo Bisciglia si “confessa” | ecco pechè io e Pamela non abbiamo ancora fatto un figlio

L'intervista dia Verissimo , domenica su Canale 5, ha emozionato i telespettatori di Mediaset e i fan dell'ex conduttore di Temptation Island e la stessa Silvia Toffanin , commossa dalla dolorosa ...La Camassa, ora all' Isola dei Famosi , gli manca moltissimo: stanno insieme da 15 anni "La prima volta che l'ho vista aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginate"in tv svela il suo desiderio di paternità. Legato a Pamela Camassa , ora naufraga all' Isola dei Famosi , il conduttore a Verissimo non si sottrae alla domanda su un eventuale figlio ...ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e sul suo amore per l'ex modella Pamela Camassa. Per la prima voltaha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua ...

Filippo Bisciglia: A mio padre è stata amputata una gamba. Un figlio con Pamela Ormai ho 45 anni Fanpage.it

Filippo Bisciglia ha svelato il motivo per cui lui e la compagna Pamela Camassa, insieme da ben 15 anni, non hanno avuto figli.Dall'occhio del ciclone emerge Damiano, il carismatico frontman della band che ha conquistato palcoscenici e cuori in tutta Europa. Ritornato nel grembo accogliente di Roma, l'indomita anima rock desi ...