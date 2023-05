Filippa Lagerback a Discovery? La risposta di Fabio Fazio

(Di lunedì 22 maggio 2023)seguiràsu Nove di? Molti si fanno questa domanda e il conduttore in trasmissione ha risposto di sì, anche se ha aggiunto che devono parlarne bene.e Littizzetto hanno parlato proprio didurante l’ultima puntata di Che tempo che fa, scherzando sul loro addio imminente. La Littizzetto, col suo fare ironico, scherza con: “Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qui? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porterà al mare?la portiamo?”. Al chespiega: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! ...

Luciana Littizzetto: Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove, la risposta di Fabio Fazio Fanpage.it

