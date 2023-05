Filamenti #10 | piccola elevazione letteraria sul senso del cantare insieme

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 22 maggio 2023)in coro è un’esperienza vissuta e condivisa da molti, non è solo un’esperienza estetica, ma anche un esercizio di costruzione di comunità attraverso la musica. Quando ascoltiamo un coro ne diventiamo parte. Ecco come la musica corale ci aiuta ad armonizzare percezioni interne ed esterne per costruire un orizzonte di condivisione, partecipazione e piacere comune