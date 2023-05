Fides | questa sera alle 22 30 su NapoFlix il rapper Tueff e diversi giornalisti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ambiente e comunicazione culturale i temi della nona puntata di, format di attualità ideato e condotto da Rosa Criscuolo, in onda ogni lunedì22.30 su, canale 86 in Campania. La puntata diè stata divisa in duemomenti. La prima con una intervista a Federico Flugi, in arte; la seconda con un talk sulla comunicazione culturale e su Napoli vista con lo sguardo di chi comunica per mestiere. Di autonomia, briganti, di sud ma soprattutto di ambiente e di hip hop, cioè della sua vita, ha parlato, intervistato da Rosa Criscuolo.affermato, con all’attivo numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale, finalista al premio Tenco,parla ...