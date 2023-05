Festival di Cannes | le prime immagini di Jude Law nei panni di Enrico VIII in Firebrand

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non lo avevamo mai visto così: ecco il divo inglese neidel sovrano, accanto ad Alicia Vikander, nel film in concorso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ricomincia la settimana per ildi2023 ( LO SPECIALE ). Nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio , sono previsti due film in gara per la Palma d'oro, una serie TV presentata in anteprima fuori concorso, delle ...Nasce Italian Post - Production Partners (www.italianpostproductionpartners.it), presentato all'Italian Pavilion nell'ambito delde2023, a cui hanno aderito Blackstone, EDI Effetti ...Il regista James Mangold ha rivelato la notizia a Deadline aldi2023 dopo la proiezione del suo ultimo film, Indiana Jones e il Quadrante del Destino . Pete Seeger, morto nel 2014 ...

Festival del cinema di Cannes 2023, il programma di oggi lunedì 22 maggio Sky Tg24

Roma, 22 mag. (askanews) - La star americana Jennifer Lawrence sul tappeto rosso della 76esima edizione del Festival di Cannes, ma questa volta in veste di produttrice di "Bread and Roses", ...Robert De Niro ha calcato il red carpet del Festival di Cannes come protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese insieme a Leonardo DiCaprio e il regista. Parlando con i giornalisti, ...