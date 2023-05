Festival di Cannes | Jennifer Lawrence lancia un nuovo trend nella sesta giornata

(Di lunedì 22 maggio 2023) Life&People.it Va in archivio una domenica ricchissima aldi, rassegna cinematografica giunta al suo sesto giorno di programmazione. Sono due i film in concorso presentati, tra cui spiccano « Anatomie d’un chute » di Justine Triet e « Firebrand » di Karim Ainouz, due premiere contrassegnate dalla presenza di tanti, tantissimi ospiti provenienti dal mondo hollywoodiano. A prendersi la scena sul tappeto rosso è statache ha incantato la Croisette con un abbinamento stilistico destinato a fare tendenza. Analizziamo i migliori look sfoggiati sul red carpet, tutti i vestiti più belli della serata e abiti da sogno che hanno incantato. © Getty Imagesun? Malgrado un ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le top model che la sera affollano il red carpet e i party deldisono migrate su un'altra passerella, davvero speciale e più strettamente moda, quella della collezione Dua Lipa x Versace la cui presentazione era stata annunciata a inizio mese. La ...Virginia Raffaele Non l'ho più sentita" di Mario Manca Leonor di Spagna, laurea con mini abito fucsia e sandali con tacco alto di Vanity Fair Robert De Niro aldimano nella mano con ...... protagonista della serie su Sky Atlantic che partrirà il 5 giugno, il giorno seguente alla premiere americana e dopo gli applausi ricevuti l'altro ieri aldi. Le critiche Sesso e ...

Il programma di Cannes, ecco Wenders e Tarantino - Speciali Agenzia ANSA

Marco Bellocchio al Festival di Cannes ha presentato con successo il suo ultimo film, Rapito. A 83 anni, il grande regista piacentino, reduce dal David di Donatello per la miglior regia di Esterno ...Martedì sera è stato presentato in prima mondiale al Festival Rapito, il nuovo lungometraggio del regista italiano di Il traditore ed Esterno Notte. Rapito è uno dei tre film italiani in corsa per la ...