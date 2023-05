Festival di Cannes 2023 | come Naomi Campbell | nessuna Tutti gli outfit del quinto red carpet

(Di lunedì 22 maggio 2023) Parata di star (e di abiti da sogno) per Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, sulla Croisette per accompagnare la nuova tappa del loro sodalizio artistico. E le divine dello stile accorrono: da Cate Blanchett a Irina Shayk, da Isabelle Huppert a Carolina di Monaco.i look e - naturalmente -i voti

Salma Hayek si è presentata sul red carpet deldiinsieme al marito e ha posato per i fotografi mostrando tutte le sue curve in un abito color vinaccia strizzatissimo e con una scollatura davvero esagerata. L'attrice, che ha 56 ...Nonostante l' ovazione che lo ha accolto aldi2023 , il punteggio raccolto finora su Rotten Tomatoes da Indiana Jones e il Quadrante del Destino è piuttosto deludente . Il quinto capitolo della saga capitanata da Harrison Ford ...Camera d'Or per la migliore opera prima al 44°di

Festival di Cannes 2023, i voti ai look: Carla Bruni bambolina 5, Naomi senza tempo 7,5, Irina Shayk, minimal... Corriere della Sera

Robert De Niro ha calcato il red carpet del Festival di Cannes come protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese insieme a Leonardo DiCaprio e il regista. Parlando con i giornalisti, ...(askanews) – Al festival di Cannes irrompono la bellezza e lo charme di Maria Grazia Cucinotta, protagonista con Vincent Riotta del film Il meglio di te, del regista Fabrizio Maria Cortese. «Quando ...