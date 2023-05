Festival dello sviluppo sostenibile | a Roma mercoledì 24 maggio l’evento di chiusura

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Anche ildi quest’anno, 2023, il settimo consecutivo, è in dirittura di arrivo. Il denaro.it l’ha seguito continuativamente, addensando particolarmente in questo blog la comunicazione. Va ricordato che l’’Alleanza italiana per lo, nasce il 3 febbraio del 2016, “per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per loe per mobilitare allo scopo di realizzare gli Obiettivi di”. I presidenti, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, Il Presidente del Comitato Scientifico, Enrico Giovannini, anche a nome degli Aderenti, gli Associati e Gruppi di lavoro, ecc. preannuncianodiper il 24, a...