Festa scudetto dopo Napoli-Sampdoria | il cantante napoletano annuncia | “Ci sarò anche io al Maradona”

(Di lunedì 22 maggio 2023) La vittoria contro l’Inter per 3-1 ha sancito un altro record storico: il, per la prima volta nella sua storia, ha battuto tutte le 19 squadre di Serie A. Ma la squadra di Spalletti non vuole fermarsi e vorrà vincere le ultime due partite contro Bologna e: in palio c’è il record di punti da battere. Infatti, con due vittorie, gli azzurri raggiungerebbero quota 92 punti, battendo il record di 91 raggiunto daldi Sarri nella stagione 2017/2018. Spalletti e Di LorenzoL’ultima giornata si disputerà allo Stadio Diego Armandoe sarà l’occasione per festeggiare (ancora) la vittoria dello, arrivata 33 annil’ultima volta. La società sta organizzando una grandeche partiràil fischio finale del match ...

Il Napoli e Luciano Spalletti sono destinati a separarsi dopo lain programma il 4 giugno, dopo l'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. "l discorso ormai è definito, non è ...Una grande improvvisazione in quelladopo Napoli - Fiorentina, senza prove". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Concerto partenopeo Novara, città e provincia terra di adozione di molti tifosi appassionati del Napoli, torna a fareper lo. L'appuntamento è per domani, 23 maggio, in Piazza Puccini ...

Festa scudetto il 4 giugno, Gigi D'Alessio: Era tutto pronto per il Plebiscito, poi non si è capito nulla Fanpage.it

Festa in piazza del Campidoglio dove, ai piedi del Marco Aurelio il sindaco Roberto Gualtieri ha accolto e premiato con la Lupa Capitolina la squadra della As Roma femminile, vincitrice questa stagion ...Un regalo che commuove non solo lei, in questi giorni di festa per uno scudetto che di storie ne tiene dentro tante e tutte diverse l'una dall'altra.