Ferrari fa la storia | prima vittoria nella 24 Ore del Nurburgring

La costruzione "in blocchi" cruciale per riparazioni rapide Una corsa nelle prime posizioni sin dal via, quando la296 GT3 #30 è scattata dalla quarta posizione e, al quinto giro, ha preso la ......Lewis Hamilton molto difficilmente potrà coronare il sogno di diventare l'unico pilota nella... A Milton Keynes hanno affinato un progetto che si era dimostrato vincente già un anno fa,e ...L'ennesimo "premio alla carriera" per quello che è considerato unanimemente tra i modelli iconici della. Un'auto che ha permesso al marchio del Cavallino Rampante di affermarsi definitivamente negli Stati Uniti e di definire nuovi stili di progettazione e design. Insomma, la250 ...

24h Nurburgring | Ferrari fa la storia: prima vittoria con Frikadelli Motorsport.com - IT

Il team Frikadelli Racing ha trionfato con la 296 GT3 davanti a BMW e Mercedes. Dopo oltre 20 anni torna alla vittoria una vettura non tedesca. Il progetto 296 GT3 vince la sua prima 24 Ore ...Se fossimo stati nel film 'Cars', probabilmente la Ferrari 296 avrebbe tagliato il traguardo portandosi una ruota sulla bocca, a zittire tutti. Per quanto sia bellissimo il cartone animato di Disney P ...