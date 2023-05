Fedez rivela se ha battezzato Leone e Vittoria

(Di lunedì 22 maggio 2023) A tutti i suoi followerhato se ha fatto battezzare i suoi figli,, oppure no L'articolo proviene da Novella 2000.

Incalzato dallo psicologo, il rapperun aneddoto che fino ad oggi era rimasto segreto. Il racconto nella serie tv 'The Ferragnez', uscita su Prime ...Il primissimo episodio è ovviamente dedicato alla scoperta del tumore al pancreas di. In ... Chiara Ferragniquel retroscena su Amadeus e il festival di Sanremo nella serie dedicata alla ...e Luis Sal, cosa è successo veramente tra i due Sembra parlare con difficoltà mentre, un po' sibillinamente, spiega che i tempi sono maturi per dire delle cose, senza spiegare quali cose: "...

Fedez rivela perché non ha mai intervistato Rocco Siffredi a ... Novella 2000

A tutti i suoi follower Fedez ha rivelato se ha fatto battezzare i suoi figli, Leone e Vittoria, oppure no Fedez è un padre e un marito amorevole. Lo vediamo tramite i social, con i quali documenta ...Il triangolo Fedez-Luis-Ferragni, spunta la nuova ipotesi di Corona secondo la quale Fedez e Luis siano amanti.