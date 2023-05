Fedez | retroscena su Muschio Selvaggio e Maria De Filippi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono passate pochissime ore da quandoha annunciato la sua nuova collaborazione musicale che, come già accaduto durante le precedenti estati, già si preannuncia un vero tormentone. Ovviamente stiamo parlando di Disco Parade, con Annalisa e J-Ax degli Articolo 31. L’annuncio è stato dato sui social dove il noto rapper ha fatto una diretta con i followers con cui ha parlato anche di molte altre cose. Non sono mancati pure deisul suo podcast. Non solo per quanto riguarda Luis Sal, di cui si è già parlato.ha spiegato di aver contattato alcuni vip per farli partecipare ad una puntata dima loro hanno rifiutato. Tra chi ha declinato l’invito ci sono: Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic. Il cantante ha pure ...