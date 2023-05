Fedez | nuove indiscrezioni sul caso Luis Sal Parla l’esperto di gossip Rosica

(Di lunedì 22 maggio 2023) Alessandrosi espone circa la lite traSal: “Va avanti da anni”. L’indiscrezione Continuano i rumors circa la lite che avrebbe coinvoltoe l’ex amicoSal, ormai definitivamente scomparso dalle scene del podcast Muschio Selvaggio. La scorsa settimana, poco prima dell’anteprima mondiale del lancio della seconda stagione di The Ferragnez 2, è proprioa sollevare la spinosa questione portando alla luce la lite tra i due: “Spiegherò tutto”, afferma il rapper. Nessuna ulteriore dichiarazione, però, da parte di. Il volto noto sostiene di avere impegni importantissimi che non gli consentirebbero – almeno per ora – di dissipare i dubbi dei fan. Nelle ultime ore, però, èdkAlessandro ...

... in ogni ambito, l'arte deve essere fondata sulla ricerca: ricerca di strade, di percorsi ... e sicuramente interesse, grazie al brano 'Le Feste di Pablo', prodotto in collaborazione con- ...Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita conidentità, entrambi ignari ...che segue la vita privata e professionale della famosa coppia formata da Chiara Ferragni e. ...... messi sotto contratto da Guè (ai tempi Pequeno), ad aprire i concerti di, e alla ... Sick Luke…) vedono in lui, a ben ragione, uno strumento perfetto per daresfumature a questo ...

A che ora esce The Ferragnez 2: le nuove puntate con Fedez e ... Fanpage.it

Con lui ci sarà infatti nuovamente J-Ax, che per diversi anni è stato il suo partner per i tormentoni estivi. Saranno gli Articolo 31 a fare da spalla a Fedez in questo nuovo brano, insieme alla ...Il rapper parlando con i fan rivela alcuni aneddoti sulle mancate ospitate a Muschio Selvaggio e parla di The Ferragnez 3 ...