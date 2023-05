Fedez | Annalisa e Articolo 31 insieme nel singolo Disco Paradise

(Di lunedì 22 maggio 2023) che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate 2023inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con ilestivoche vede la partecipazione di, fresca delle hit in Mon Amour e Bellissima in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici)31. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile die l’arrivo dinel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico. Il brano consolida il sodalizio artistico dicon Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, ...

