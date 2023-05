Federico II | tensioni all’esterno | Sangiuliano contestato | ma il ministro lontano da ecologisti e comitati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli universitari e gli ambientalisti contro il cambiamento climatico da un lato, idi Napoli Est dall’altro. AllaII contestazione al, ospite dell’ateneo per tenere una lectio magistralis, dal titolo Cultura di massa e politica culturale. Ma iri, a dire il vero, ildella cultura non sono riusciti a vederlo. L’auto diè svicolata da un’uscita laterale della sede centrale. All’ingresso principale, sul corso Umberto,tra i collettivi universitari e il cordone delle forze dell’ordine, schierato in assetto anti sommossa sulla scalinata. Sul posto anche la Rete No Stop Gnl, in trincea contro la realizzazione del deposito di gas liquido a Vigliena, sulla ...